В Республике Коми полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»

В Сыктывкаре полицейские, представители Общественного совета при МВД по Республике Коми, а также участники специальной военной операции встретились учащимися «Лицея для одаренных детей».
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