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Царьград

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Китай в 2024 году экспортировал рекордные 400 тыс. подержанных автомобилей

Китай в 2024 году экспортировал рекордные 400 тыс. подержанных автомобилей

В 2024 году Китай достиг рекорда, экспортировав 400 тыс. подержанных автомобилей, что на 45% больше, чем годом ранее.

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