Издевавшийся над гибелью Заворотнюк Потап сбежал из Украины

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валерий лисицын

Замечено что такие как этот Потап обычно люди недалёкие и глупые когда позволяют себе подобные высказывания. Он сам или его близкие могут оказаться в этой же ситуации , от болезни и смерти никто не застрахован. Презренный мужик.