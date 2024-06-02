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Издевавшийся над гибелью Заворотнюк Потап сбежал из Украины

Издевавшийся над гибелью Заворотнюк Потап сбежал из Украины

Украинский рэп-исполнитель Алексей «Потап» Потапенко вместе со своей супругой покинул Украину. Певец решил скрыться за границу после скандального высказывания, в котором он оскорбил память актрисы Анастасии Заворотнюк.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Замечено что такие как этот Потап обычно люди недалёкие и глупые когда позволяют себе подобные высказывания. Он сам или его близкие могут оказаться в этой же ситуации , от болезни и смерти никто не застрахован. Презренный мужик.
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11 час.
Михаил
Просто ДУРАК с большой буквы.
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11 час.

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