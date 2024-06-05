«Мирная конференция» по Украине в Швейцарии будет антикитайской

ВМ

Владимир Минаков

" в преддверии вероятных переговоров между Киевом и Москвой об остановке боевых действий." По этому вопросу Путин уже сказал своё слово - он не считает Зеленского легитимным президентом и с ним вести переговоры не имеет смысла - следующий президент ( если таковой будет), может от заключенных соглашений отказаться. А председатель Верховной Рады взваливать на себя такие обязанности отказался - нафига ему лишняя перегрузка, он себе и так, без нервотрёпки и волнений, бабла накосит... Т.е, пока правление страной не изменится - боевые действия будут продолжаться...