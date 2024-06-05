«Мирная конференция» по Украине в Швейцарии, которая пройдет 15-16 июня и будет стоить швейцарскому бюджету 11,2 млн долларов, должна была стать бенефисом Владимира Зеленского, но, вероятно, станет прощальным турне актера в образе президента Мероприятие ценно не само по себе, а как результат дипломатических усилий по оказанию давления на Россию в преддверии вероятных переговоров между Киевом и Москвой об остановке боевых действий.
«Мирная конференция» по Украине в Швейцарии будет антикитайской
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ВМ
Владимир Минаков
" в преддверии вероятных переговоров между Киевом и Москвой об остановке боевых действий." По этому вопросу Путин уже сказал своё слово - он не считает Зеленского легитимным президентом и с ним вести переговоры не имеет смысла - следующий президент ( если таковой будет), может от заключенных соглашений отказаться. А председатель Верховной Рады взваливать на себя такие обязанности отказался - нафига ему лишняя перегрузка, он себе и так, без нервотрёпки и волнений, бабла накосит... Т.е, пока правление страной не изменится - боевые действия будут продолжаться...
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