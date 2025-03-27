Косачев рассказал о межпарламентском диалоге с США

В Совете Федерации готовы к контактам с сенаторами из США по линии межпарламентского диалога. Если будут соответствующие предложения от американской стороны, их конструктивно рассмотрят, заявил «Известиям» заместитель председателя верхней палаты российского парламента Константин Косачев.