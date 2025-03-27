Косачев рассказал о межпарламентском диалоге с США

В Совете Федерации готовы к контактам с сенаторами из США по линии межпарламентского диалога. Если будут соответствующие предложения от американской стороны, их конструктивно рассмотрят, заявил «Известиям» заместитель председателя верхней палаты российского парламента Константин Косачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии