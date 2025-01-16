С миру по нитке...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Рукоять у оружия тонкая, даже пальцы в перчатке смыкаются, трудно будет удержать пистолет при выстреле, будет большой...Инновационные мод...
  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...

Beijing BJ30 первого и второго поколения: обзор и версии

Beijing BJ30 первого и второго поколения: обзор и версии

Китайский кроссовер Beijing BJ30 первого поколения (2015 – 2020) Будучи по сути рестайлинговой моделью BJ20, BAIC BJ30, представленная на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2020 года, является первой моделью, использующей обновленную систему наименования продукции Beijing Auto, использующую порядковые номера 2, 4, 6, 8 для прочных кроссоверов и использующую названия 3, 5, 7 и 9 для … The post Beijing BJ30 первого и второго поколения: обзор и версии appeared first on Авто Китай сегодня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх