Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с разрушающимся общежитием в Сафонове

Ранее крыша здания обрушилась, а фойе затопило нечистотами Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела о ненадлежащем состоянии жилого дома в Сафонове Смоленской области.
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