В Геленджике общественники и полицейские организовали новогодний мастер-класс для учащихся «полицейских классов»

В школе №6 имени Евдокии Бершанской, при поддержке Общественного совета при ОМВД России по г. Геленджику, проведен увлекательный мастер-класс для учащихся «полицейского класса» по изготовлению игрушек в стилистике времен Великой Отечественной войны.
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