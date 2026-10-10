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Sheriff Country Boss Explains Boone's 'Heroic, Selfless' Choice In Season 2 Premiere — Plus, When Will Ben McKenzie Return? (Grade It!)

Sheriff Country Boss Explains Boone's 'Heroic, Selfless' Choice In Season 2 Premiere — Plus, When Will Ben McKenzie Return? (Grade It!)

Sheriff Country showrunner Matt Lopez breaks down the Season 2 premiere's most surprising moments, including the difficult decision Boone makes about Mickey.

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