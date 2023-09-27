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Призывающие к открытию второго фронта вредят Грузии – Каладзе

Призывающие к открытию второго фронта вредят Грузии – Каладзе

«Они не знают понятий "родина", "патриотизм" и служат конкретным людям, стране, и от них всего можно ожидать», – заявил генсек правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе о тех оппозиционерах, кто продолжает призывать к "открытию второго фронта" против России.

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