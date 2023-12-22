В России отмечают День дальней авиации

В России 23 декабря отмечают День дальней авиации — праздник, учрежденный в 1999 году. Именно в этот день совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец», спроектированный русским инженером Игорем Сикорским.
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