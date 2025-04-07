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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воспитанник «Краснодара» Кокарев о Сафонове в «ПСЖ»: «Давайте без Матвея. Агкацев в последнем интервью сказал, что в 95% случаев разговаривает с журналистами о нем»

— Вы воспитанник «Краснодара». Можете объяснить, за счет чего из его системы выходят столько вратарей, закрепившихся на уровне РПЛ, как Сафонов, Агкацев, Латышонок, Адамов и вы? — Хорошая система, хорошие тренеры — можете открыть сайт футбольного клуба «Краснодара», тренеров вратарей (там есть отдельная вкладка) и увидите всех этих людей.

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