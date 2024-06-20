Мигрантам предложили запрещать въезд в Россию за разжигание вражды

Автор инициативы заявил, что никто не имеет права посягать на единство и сплоченность российской нации Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил пожизненно запретить въезд в Россию мигрантам, которые разжигают межнациональную и межконфессиональную вражду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии