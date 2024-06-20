Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Спасенов
    Это очень здорово. Они ребята старательныеПутин пообещал вь...
  • Dash45
    Своих мозгов не хватает - учитись у парижан!В России может по...
  • tolip
    Сука тихушницаБывшую ведущую "Р...

Мигрантам предложили запрещать въезд в Россию за разжигание вражды

Мигрантам предложили запрещать въезд в Россию за разжигание вражды

Автор инициативы заявил, что никто не имеет права посягать на единство и сплоченность российской нации Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил пожизненно запретить въезд в Россию мигрантам, которые разжигают межнациональную и межконфессиональную вражду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх