Мигрантам предложили запрещать въезд в Россию за разжигание вражды

Автор инициативы заявил, что никто не имеет права посягать на единство и сплоченность российской нации Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил пожизненно запретить въезд в Россию мигрантам, которые разжигают межнациональную и межконфессиональную вражду.