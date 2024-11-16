Землетрясение произошло в Алтайском крае

Эпицентр находился в 132 километрах от Барнаула В Алтайском крае 15 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,3, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
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