В Рязанской области начался заключительный день выборов

По информации областного избиркома, всего в регионе идет 40 избирательных кампаний, а явка на 20:00 второго дня голосования превысила 32%, на довыборах в Рязанскую областную Думу – 15% Кроме того, избирком напомнил, что сегодня до 14:00 рязанцы могут воспользоваться возможностью проголосовать на дому.