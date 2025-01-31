В эфире американского CNN подняли животрепещущий вопрос, по сути, впервые объявив о массовых смертях американских граждан и в целом иностранцев, в том числе солдат и офицеров НАТО, в зоне боевых действий на Украине.
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