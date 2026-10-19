В селе Ерал Ашинского округа загорелся частный дом на улице Братьев Буяновых, при разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тело проживавшего там мужчины 1952 года рождения.
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