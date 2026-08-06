МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности: жителям Крыма и Севастополя напоминают о строгих запретах

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, введённый 24 июня.С 7 по 10 августа в центральных и восточных районах Крыма, а также в южных районах и Севастополе будет действовать чрезвычайная пожарная опасность.
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