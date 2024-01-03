Линии надежды: столичные выставки про удовольствие, женское тело и рыбалку

Карнавальные маски из Lego и пластиковых покемонов показывает Дима Шабалин во VLADEY на Неглинной, грузинская художница Анна Пепе обращается к древнегреческим мифам в поисках объяснения женственности в Cube.
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