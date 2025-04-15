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  • спивак виктор
    ишь ты ,безмозглая чудит ,та визжала что мол свои виноваты в смертях бандерастов ,а тут ишь обиделась на трампа!В Киеве пригрозил...
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Новый американский план по Украине: Трамп всерьез задумался о должности «гауляйтера»

Новый американский план по Украине: Трамп всерьез задумался о должности «гауляйтера»

Активы США в незалежной, по мнению Вашингтона, должен контролировать «надежный человек» Константин Ольшанский На фото (слева направо): советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер, президент США Дональд Трамп и спецпосланник президента США Кит Келлог (Фото: AP Photo/Susan Walsh/TASS) Американский генерал-лейтенант и специальный посланник президента США Кит Келлог предложил разделить Украину на три «зоны контроля».

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