ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

41 973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пока их выводят на самый верх и призывают считать их лучшими, то у меня нет доверия к тем кто их выводит

Пока их выводят на самый верх и призывают считать их лучшими, то у меня нет доверия к тем кто их выводит

ан сила правды Добрый день мои уважаемые читатели и подписчики. Хотелось бы обсудить с вами эту непростую ситуацию.

Вернуться к статье
279
Обсудить
Samarium
Нет ничего, и никого, вечного....Придет время и вынесут вперед ногами, несмотря на папины деньги и связи....
Надежда
Пока в школы не вернут уроки труда, где мальчики учились мужским занятиям, а девочки-женским, у нас так и будут плодиться такие милохины-коки-бузовы и пр. наглые поскакушки...
Татьяна Леухина (Журавлёва)
Это планы запада оболванить нашу молодежь и воплощают в жизнь подобное Грефы, Чубайсы и прочие либерасты. Западу не нужна умная и сильная Россия. Их цель- опустить страну до средневековья, сократить население до минимума для обслуживаниях олигархов, завладеть нашей землей и ресурсами.
Антонина Лаврентьева
Западу не нужна , это факт, но нам нет никакого дела до них.. беда в другом.
Антонина Лаврентьева
Западу не нужна , это факт, но нам нет никакого дела до них.. беда в другом.
Антонина Лаврентьева
Западу не нужна , это факт, но нам нет никакого дела до них.. беда в другом.
Антонина Лаврентьева
Много ли молодежь читает? Без литературы не получится гармоничного человека.Много жар
Антонина Лаврентьева
Много ли молодежь читает? Без литературы не получится гармоничного человека.Много жар
Ирина52
Молодежь не читает вовсе
Александр Попов
Читает. не вся. но читает. Лично убедился
Анна Эржибова
Видела недавно удивлению не было границ) все сидели стояли уткнувшись в телефон но одна очень выделялась она читала настоящую книгу даже не электронную
Ирина52
Просто процент читающих судя даже по студентам филологам очень низкий.
Николай Никитин
Предложенное, только часть целого, а проблем на земле множество и все они взаимосвязаны. Придти к лучшему результату может только переформатирование всех взаимосвязей, но надо знать самые ответственные звенья в цепях связей, чтобы знать с чего начать.
юра федулов
Абракадабра...
сергей отказ от доллара и срочно
как менять ?когда даже с этим мерзким образованием РУССКИМ детям ставят палки в колеса , Не нужны РУССКИЕ Умные , - противно смотреть на это
Виктор Александров
Те, кого Путин "считает"лучшими, на самом деле уже законченные проходимцы, рвущиеся к деньгам и власти! Подонки сопливые, одним словом ...
Николай Денисов
А вы знаете кого Путин считает лучшими?
Владимир Eвтушенко
Знаю, да и вы знаете - Чубайс,Ю Греф, Набиуллина, Силуанов и те, кого назначают эти шавки Запада.
Николай Денисов
Это вы их считаете молодым поколением? Ведь разговор шел о молодых, которые и должны сменить всю эту шваль.А вы мне Чубайс!
Владимир Eвтушенко
те, кого назначают эти шавки Запада.
Pciha Ivanova
Увы: Не автор приоритеты меняет!
Владимир Eвтушенко
Эти дебилы и мрази на фото лучшие? Значит, Россия обречена на гибель.
Michael Lee
По данному поводу давным давно с горечью выразился Борис Слуцкий: Люди сметки и люди хватки победили людей ума - положили на обе лопатки, наложили сверху дерьма. Люди сметки, люди смекалки точно знают, где что дают, фигли-мигли и елки-палки за хорошее продают. ....... Увы, даже более актуально для рыночных экономик. Мы же мечтали о другом...
Елена игрик
Плохо не то, что их кто-то тащит (хотя любопытно, кто), а то, что они откровенные дегенераты и бездари. Позорятся, но хайпуют, то есть и моральный облик оставляет желать лучшего. Срам один.
Владимир Eвтушенко
Умнейшие слова.
Вячеслав 5
А кто скажет? говорить и делать это? Князя Потёмкина надо во дворец.они с Екатериной -2 такие дела проворачивали-француский посол тогда чуть не обкакался поджидая приёма.
Вячеслав 5
Не надо забывать.что ребёнок рождается чистым и непорочным? чистый мозг готов принять всё.что он видит и слышит в этом мире и рядом-что посеешь.то пожинаем мы с вами и враг у нас один-мы сами.

Картина дня

наверх