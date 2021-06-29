Пока их выводят на самый верх и призывают считать их лучшими, то у меня нет доверия к тем кто их выводит

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПока их выводят на самый верх и призывают считать их лучшими, то у меня нет доверия к тем кто их выводит ан сила правды Добрый день мои уважаемые читатели и подписчики. Хотелось бы обсудить с вами эту непростую ситуацию.Вернуться к статье279НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumНет ничего, и никого, вечного....Придет время и вынесут вперед ногами, несмотря на папины деньги и связи....НадеждаПока в школы не вернут уроки труда, где мальчики учились мужским занятиям, а девочки-женским, у нас так и будут плодиться такие милохины-коки-бузовы и пр. наглые поскакушки...Татьяна Леухина (Журавлёва)Это планы запада оболванить нашу молодежь и воплощают в жизнь подобное Грефы, Чубайсы и прочие либерасты. Западу не нужна умная и сильная Россия. Их цель- опустить страну до средневековья, сократить население до минимума для обслуживаниях олигархов, завладеть нашей землей и ресурсами.АЛАнтонина ЛаврентьеваЗападу не нужна , это факт, но нам нет никакого дела до них.. беда в другом.АЛАнтонина ЛаврентьеваЗападу не нужна , это факт, но нам нет никакого дела до них.. беда в другом.АЛАнтонина ЛаврентьеваЗападу не нужна , это факт, но нам нет никакого дела до них.. беда в другом.АЛАнтонина ЛаврентьеваМного ли молодежь читает? Без литературы не получится гармоничного человека.Много жарАЛАнтонина ЛаврентьеваМного ли молодежь читает? Без литературы не получится гармоничного человека.Много жарИрина52Молодежь не читает вовсеАлександр ПоповЧитает. не вся. но читает. Лично убедилсяАнна ЭржибоваВидела недавно удивлению не было границ) все сидели стояли уткнувшись в телефон но одна очень выделялась она читала настоящую книгу даже не электроннуюИрина52Просто процент читающих судя даже по студентам филологам очень низкий.Николай НикитинПредложенное, только часть целого, а проблем на земле множество и все они взаимосвязаны. Придти к лучшему результату может только переформатирование всех взаимосвязей, но надо знать самые ответственные звенья в цепях связей, чтобы знать с чего начать.ЮФюра федуловАбракадабра...сергей отказ от доллара и срочнокак менять ?когда даже с этим мерзким образованием РУССКИМ детям ставят палки в колеса , Не нужны РУССКИЕ Умные , - противно смотреть на этоВиктор АлександровТе, кого Путин "считает"лучшими, на самом деле уже законченные проходимцы, рвущиеся к деньгам и власти! Подонки сопливые, одним словом ...Николай ДенисовА вы знаете кого Путин считает лучшими?Владимир EвтушенкоЗнаю, да и вы знаете - Чубайс,Ю Греф, Набиуллина, Силуанов и те, кого назначают эти шавки Запада.Николай ДенисовЭто вы их считаете молодым поколением? Ведь разговор шел о молодых, которые и должны сменить всю эту шваль.А вы мне Чубайс!Владимир Eвтушенкоте, кого назначают эти шавки Запада.Pciha IvanovaУвы: Не автор приоритеты меняет!Владимир EвтушенкоЭти дебилы и мрази на фото лучшие? Значит, Россия обречена на гибель.MLMichael LeeПо данному поводу давным давно с горечью выразился Борис Слуцкий: Люди сметки и люди хватки победили людей ума - положили на обе лопатки, наложили сверху дерьма. Люди сметки, люди смекалки точно знают, где что дают, фигли-мигли и елки-палки за хорошее продают. ....... Увы, даже более актуально для рыночных экономик. Мы же мечтали о другом...Елена игрикПлохо не то, что их кто-то тащит (хотя любопытно, кто), а то, что они откровенные дегенераты и бездари. Позорятся, но хайпуют, то есть и моральный облик оставляет желать лучшего. Срам один.Владимир EвтушенкоУмнейшие слова.Вячеслав 5А кто скажет? говорить и делать это? Князя Потёмкина надо во дворец.они с Екатериной -2 такие дела проворачивали-француский посол тогда чуть не обкакался поджидая приёма.Вячеслав 5Не надо забывать.что ребёнок рождается чистым и непорочным? чистый мозг готов принять всё.что он видит и слышит в этом мире и рядом-что посеешь.то пожинаем мы с вами и враг у нас один-мы сами.Комментировать
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