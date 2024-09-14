ГАИ разъяснила, почему на автомобильных номерах нет большинства русских букв

Номерной знак, фото: njcar.ru Многие водители задаются вопросом, почему при нехватке вариантов номерных знаков власти не используют целый ряд русских букв, которые могли бы увеличить количество буквенно-цифровых сочетаний на автомобильных регистрационных знаках.