В России после завершения СВО могут рассмотреть проект о 36-часовой рабочей неделе

Сокращенная рабочая неделя уже возможна, считают в Госдуме Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб из партии "Единая Россия" после завершения СВО намерена внести законопроект о 36-часовой рабочей неделе.
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