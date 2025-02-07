В России после завершения СВО могут рассмотреть проект о 36-часовой рабочей неделе

Сокращенная рабочая неделя уже возможна, считают в Госдуме Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб из партии "Единая Россия" после завершения СВО намерена внести законопроект о 36-часовой рабочей неделе.