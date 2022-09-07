Газета.ру

7 652 подписчика

Звезд турецких сериалов Каан Йылдырым и Пынар Дениз увидели вместе на концерте Мелике Шахин

Звезд турецких сериалов Каан Йылдырым и Пынар Дениз увидели вместе на концерте Мелике Шахин

Звезда турецкого сериала "Кольцо" Каан Йылдырым , который почти женился на турецко-бельгийской певице лезгино-кумыкского происхождения Хадисе, а также СМИ подозревали его в бурном романе с Ханде Эрчел, подтвердил свой роман с актрисой Пынар Дениз.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх