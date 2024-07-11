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Царьград

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Про никабы и наркотики: В Подмосковье "кладмен" замотался в тряпки, чтобы спрятать закладку

Про никабы и наркотики: В Подмосковье "кладмен" замотался в тряпки, чтобы спрятать закладку

В Подмосковье то ли женщина, то ли мужчина-"кладмен" замотался в чёрные тряпки, чтобы спрятать закладку.

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