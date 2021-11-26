Художник «Ленфильма» Инесса Снежкина скончалась на 64-м году жизни

Она работала на фильмах «Я возвращаю ваш портрет», «Последняя дорога», «Башня» и многих других. Художник по костюмам «Ленфильма» и супруга кинорежиссера Сергея Снежкина — Инесса Снежкина умерла на 64-м году жизни в среду вечером.
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