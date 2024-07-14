Глава ЯНАО поздравил северян с Днем рыбака

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил северян с Днем рыбака. Он сказал, что рыбалка для ямальцев — это не просто хобби, а традиционный промысел коренных народов и большая часть культуры региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии