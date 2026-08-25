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Газета «Культура»

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В Петербурге откроется выставка нидерландской живописи из собрания «Архангельского»

В Петербурге откроется выставка нидерландской живописи из собрания «Архангельского»

В Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге 26 августа начинает работу выставка «Дом наш напоминал музей.» Нидерландская живопись XVII–XIX веков из собрания Государственного музея-заповедника «Архангельское», сообщили организаторы.

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