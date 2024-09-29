NBC News: Пентагон обсуждает увеличение контингента США на Ближнем Востоке

Global Look Press/Robert King/ZUMAPRESS.com Министерство обороны США обсуждает возможности увеличения численности американских военнослужащих на Ближнем Востоке из-за опасений, что Иран или шииты дадут ответ на убийство Израилем генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.
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