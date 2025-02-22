Какой сегодня праздник: 23 февраля

Ингерман Ланская

...вот только не надо было ворошить историю этого Праздника. потому что в реальности - ложь камуноидного режима. Не было никакой победы - в феврале 1918-го краснож.пые во главе с дыбенко позорно драпали от немцев... да и не было в то время никакой красной армии, а был сброд из плохо вооруженных и необученных гегемонов....- это поганое прошлое .. А Сегодня - Праздник Защитника Отечества! С Праздником Вас , Российские Мужчины!!!!!