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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 23 февраля

Какой сегодня праздник: 23 февраля

23 февраля отмечается День воинской славы России – День защитника Отечества Эта дата установлена 13 марта 1995 года.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
...вот только не надо было ворошить историю этого Праздника. потому что в реальности  - ложь камуноидного режима. Не было никакой победы - в феврале 1918-го краснож.пые во главе с дыбенко позорно драпали от немцев... да и не было в то время никакой красной армии, а был сброд из плохо вооруженных и необученных гегемонов....- это поганое прошлое .. А Сегодня -  Праздник Защитника Отечества! С Праздником Вас , Российские Мужчины!!!!!
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