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Царьград

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АТОР опровергла отказ Турции от дешевого "всё включено" на фоне падения цен

АТОР опровергла отказ Турции от дешевого "всё включено" на фоне падения цен

Отмены "всё включено" в Турции не будет, а цены на бархатный сезон уже снизились на 17%.Слухи о том, что Турция планирует полностью отказаться от дешевого формата "все включено", не соответствуют действительности.

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