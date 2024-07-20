Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

В рамках подготовки к осеннему призову текущего года Министерство труда и социальной защиты России представило на общественное обсуждение проект нового приказа, который предполагает значительное расширение списка профессий и организаций, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы.
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