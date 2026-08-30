Ученые предположили, что сознание человека может выходить в другое измерение

Что если сознание человека не ограничено лишь тем, что мы можем увидеть и почувствовать? Что если оно способно проникать в параллельные измерения, скрытые от нашего восприятия? Майкл Правица из Университета Невады верит, что наш разум может выходить за пределы известных четырёх измерений и взаимодействовать с совершенно другими уровнями реальности, которые мы не в состоянии осознать.