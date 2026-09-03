Китай отстаёт от ASML на 15 лет — EUV-литографию страна может освоить ещё нескоро, считает Zeiss

Без передовых станков Пекину будет сложно догнать США и Европу в производстве ИИ-чипов Китай пока серьёзно отстаёт от мировых лидеров в разработке оборудования для выпуска передовых микросхем, о чем пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного руководителя немецкой компании Zeiss Group, ключевого поставщика ASML.
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