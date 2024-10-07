Судью и инспектора ФИФА пожизненно отстранили из-за секс-видео

Во время разбирательств прозвучали обвинения в адрес хакеров из РФ.фото: unsplash.com/@danielnorin--> Арбитражный совет Федерации футбола Турции пожизненно лишил лицензии 61-летнего судейского наблюдателя и 24-летнюю женщину-арбитра из-за секс-видео.
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