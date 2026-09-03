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Ростех

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«Технология» внедряет инновационный метод производства изделий из органического остекления для авиалайнеров

«Технология» внедряет инновационный метод производства изделий из органического остекления для авиалайнеров

Фото: ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Ученые Государственного научного центра РФ ОНПП «Технология» им.

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