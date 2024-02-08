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Русская весна

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Интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода, заявили во Франции

Интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода, заявили во Франции

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сумело разозлить французские средства массовой информации еще до его публикации, что доказывает неспособность СМИ Франции вынести действительность, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Комментарии
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Константин Самарин
Привыкшие выполнять заказы клиентов от власти, проститутствующие СМИ Запада, бьются в истерике. Понятия &quot;правда&quot; просто не доступно их пониманию, от того-то и истерят.
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