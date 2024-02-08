Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сумело разозлить французские средства массовой информации еще до его публикации, что доказывает неспособность СМИ Франции вынести действительность, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии