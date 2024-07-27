Участника спецоперации похоронили в Калужской области

В зоне проведения специальной военной операции погиб Алексей Зинчик из поселка Товарково Дзержинского района Калужской областиПри исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Зинчик Алексей Васильевич.
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