На лондонском саммите «Securing our future» с участием представителей менее половины стран-членов НАТО и нескольких визитеров, представляющих ЕС, участники, в частности, сообщили, что поддержат Украину «сапогами на земле и самолетами в воздухе» и призвали превратить ее в «дикобраза».