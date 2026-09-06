Петербургские фигуристы выиграли турнир в Токио

Спортсмены из Северной столицы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях по фигурному катанию на международном турнире серии Челленджер Kinoshita Group Cup в Токио.
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