День театрального кассира в России 6 марта создан с целью привлечения внимания людей к этой профессии Юлия СкворцоваХотя праздник, посвящённый профессии театрального кассира, не является официальным выходным в России, в марте 2025 года это не мешает театральным коллективам организовывать торжества и отмечать вклад своих сотрудников.