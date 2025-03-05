День театрального кассира в России 6 марта создан с целью привлечения внимания людей к этой профессии Юлия СкворцоваХотя праздник, посвящённый профессии театрального кассира, не является официальным выходным в России, в марте 2025 года это не мешает театральным коллективам организовывать торжества и отмечать вклад своих сотрудников.
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