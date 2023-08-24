Василий Анохин дал последний шанс главам Рославльского и Починковского районов

«Время на исправление ситуации - до конца года. Приеду и проверю. После этого приму управленческие решения» Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин провел рабочие встречи с главами Рославльского и Починковского районов Смоленской области.
«Время на исправление ситуации - до конца года. Приеду и проверю. После этого приму управленческие решения» Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин провел рабочие встречи с главами Рославльского и Починковского районов Смоленской области.
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