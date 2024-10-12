Кузьмичев об академии «Локо»: «Батраков, Раков и Погостнов решили проблему, которая казалась нерешаемой. Важно, насколько сильно работает система подготовки клуба» 

— Насколько Батракову помог летний уход лидеров из «Локо» во главе с Глушенковым? — Ситуация очень простая: конечно, уход ведущих игроков, не только Глушенкова, но и Миранчука, Жемалетдинова — это для любого клуба колоссальная потеря.