Усик предположил, что Фьюри припрятал в кармане чизбургер перед взвешиванием

Украинский боксёр Александр Усик высказался о большом весе соперника, Тайсона Фьюри, после победы над ним в бою-реванше за звание чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO и The Ring.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии