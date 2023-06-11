Аргументы недели

98 688 подписчиков

«Укргидроэнерго»: уровень воды в Каховском водохранилище упал на семь метров

«Укргидроэнерго»: уровень воды в Каховском водохранилище упал на семь метров

Со дня происшествия на ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище снизился на семь метров. Об этом сообщает украинская компания «Укргидроэнерго» в своем TG-канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх