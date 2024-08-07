Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области

44-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянииВ реанимации скончался 44-летний водитель КамАЗа, в конце июля врезавшегося в пассажирский поезд в Волгоградской области, сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения.