Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области

44-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянииВ реанимации скончался 44-летний водитель КамАЗа, в конце июля врезавшегося в пассажирский поезд в Волгоградской области, сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии