В России предложили ввести полный запрет на перевозку красной икры в ручной клади

О необходимости ввести полный запрет на перевозку красной икры в ручной клади и зарегистрированном багаже пассажиров самолетов высказался глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт в интервью газете «Известия».