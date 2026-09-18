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Большинство немцев выразили недовольство демократией в Германии

Большинство немцев выразили недовольство демократией в Германии

Недовольство тем, как демократия работает на практике в Германии, выразили 59% немцев, следует из результатов опроса института Forsa, о которых сообщил 18 сентября телеканал RTL.

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