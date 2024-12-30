Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты.
Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России
Комментарии
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Eduard
У прибалтики на вооружении одно весло,но и тем грозят!
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3 час.
Гарий Щерба
Как же ДОСТАЛО УТИРАТЬСА ...!!! ЧЕМ и о ЧЁМ ТАМ ДУМАЮТ на ВЕРХУ ..??? Каждая ГНИДА МОЖЕТ ПИХНУТЬ РОССИЮ а властям ВСЁ по Х... .!!!! ГДЕ ОТВЕТЫ , ПОЧЕМУ УНИЖАЕМСЯ , ВОЙНЫ НЕ ХОТИМ ? , так она МЛЯ ИДЁТ АБСОЛЮТНО по ВСЕМ ФРОНТАМ ....!!!!!!
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1 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
ОАЭ могут попросить защиту у России как страны альянса БРИКС и эта защита может сыграть большую роль защитницы интересов стран альянса, вступивших(укрепит доверие) и подавших заявки также даст уверенность в том , что при случае Россия поможет , а значит в альянс потянутся и другие сомневающиеся страны . Значит надо помогать и пи том что будет защищён и её клиент . Сыграет свою роль и. Престиж России как владелицы части Балтийского моря.
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1 час.
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