Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

Как же ДОСТАЛО УТИРАТЬСА ...!!! ЧЕМ и о ЧЁМ ТАМ ДУМАЮТ на ВЕРХУ ..??? Каждая ГНИДА МОЖЕТ ПИХНУТЬ РОССИЮ а властям ВСЁ по Х... .!!!! ГДЕ ОТВЕТЫ , ПОЧЕМУ УНИЖАЕМСЯ , ВОЙНЫ НЕ ХОТИМ ? , так она МЛЯ ИДЁТ АБСОЛЮТНО по ВСЕМ ФРОНТАМ ....!!!!!!

ВЧ

Валерий Чикунов

ОАЭ могут попросить защиту у России как страны альянса БРИКС и эта защита может сыграть большую роль защитницы интересов стран альянса, вступивших(укрепит доверие) и подавших заявки также даст уверенность в том , что при случае Россия поможет , а значит в альянс потянутся и другие сомневающиеся страны . Значит надо помогать и пи том что будет защищён и её клиент . Сыграет свою роль и. Престиж России как владелицы части Балтийского моря.