Заноза
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Заноза

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Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

  Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты.

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Комментарии
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Eduard
У прибалтики на вооружении одно весло,но и тем грозят!
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3 час.
Гарий Щерба
Как же  ДОСТАЛО  УТИРАТЬСА ...!!!  ЧЕМ  и о  ЧЁМ ТАМ ДУМАЮТ  на  ВЕРХУ ..??? Каждая  ГНИДА МОЖЕТ ПИХНУТЬ  РОССИЮ а властям  ВСЁ  по Х...  .!!!! ГДЕ ОТВЕТЫ , ПОЧЕМУ УНИЖАЕМСЯ ,  ВОЙНЫ НЕ ХОТИМ  ? , так она  МЛЯ ИДЁТ АБСОЛЮТНО  по  ВСЕМ ФРОНТАМ ....!!!!!!
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1 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
ОАЭ могут попросить защиту у России как страны альянса БРИКС и эта защита может сыграть большую роль защитницы интересов стран альянса, вступивших(укрепит доверие) и подавших заявки также даст уверенность в том , что при случае Россия поможет , а значит в альянс потянутся и другие сомневающиеся страны . Значит надо помогать и пи том что будет защищён и её клиент . Сыграет свою роль и. Престиж России как владелицы части Балтийского моря.
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1 час.

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