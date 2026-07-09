Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил экс-полицейский

Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на бизнесмена Вадима Ермолаева, Владислав Реут, работающий в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, настаивает на своей невиновности.
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